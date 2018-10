Abogada sostuvo no ser secretaria vinculada a Ministro de la Corte, expuesto por Senador

La Dra. Laura Gauto, señaló que no es la persona a la que se refirió el senador Paraguayo Cubas, durante la última sesión del Senado, donde señalaba que el ministro Antonio Fretes intimaba con su secretaria a cambio de goce salarial.

Sostuvo que ni siquiera trabaja en la dependencia judicial. Afirmó que dañaron su imagen al publicar su foto en las redes sociales. Informó que el propietario de la cuenta que hizo correr la imagen se retractó y ya emitió una aclaratoria al respecto.

Mencionó que si bien el senador no dio nombres, compartió la publicación en su cuenta social dando pie a sus seguidores de sindicarla como la persona a quien se refería.

“Si bien, el senador no me nombró, compartió en redes sociales el dato falso. Lo que quiero es que él aclare. No estoy pidiendo otra cosa”, sostuvo.

Informó que ya presentó una denuncia ente al Ministerio Público, a fin de que se llegue al responsable de la entrega de la foto, ratificando el daño que le causó el hecho.

