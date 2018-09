Abogada de Messer reitera arbitrariedades de parte de la Fiscalía

Leticia Bóbeda, asesora jurídica de Darío Messer sostuvo que hasta ahora no tienen acceso a la carpeta de investigaciones, y estamos prácticamente ante una suerte de inquisición. Evitó responder si su cliente está en el país, alegando que le ampara el privilegio del secreto profesional.

Al hablar de las irregularidades que denuncia, sostuvo que la Fiscalía sigue con las investigaciones, pero la parte defensora no tiene acceso a la carpeta de la investigación fiscal y no les permiten participar de las diligencias. Incluso recordó que el fiscal René Fernández dijo que al estar en rebeldía Messer, no tienen derecho a nada.

Sin embargo, la abogada sostuvo que la garantía debe operar a favor del proceso, es decir no se les puede acusar de acciones dilatorias si no tienen acceso a las diligencias. “Como mínimo deberían darnos una copia de la carpeta y no lo hacen” se quejó.

Finalmente indicó que al estar su cliente en estado de rebeldía los plazos no pueden correr.

¿Cuál es tu opinión respecto a esto?