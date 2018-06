Abogada de Messer critica “capricho” del Ministerio Público

La Dra. Leticia Bóveda, representante legal de Dario Messer, se escudó en el “secreto profesional” para evitar confirmar si el empresario de origen israelí continúa en Paraguay o ya viajó al exterior. Sin embargo, ratificó que su cliente se entregará una vez que haya garantías.

“Hasta la fecha no nos dieron la copia de la carpeta fiscal que habíamos solicitado. Esto ya es un capricho del Ministerio Público. O están escondiendo algo o no tienen nada que justifique la imputación”, expresó la letrada.

Pidió a la Fiscalía que respete el principio de legalidad y argumentar que no atiende la solicitud de la defensa, porque el procesado por lavado de dinero y asociación criminal cuenta con orden de captura internacional y pretende litigar desde la clandestinidad.

Bóveda destacó que su cliente tiene derecho a defenderse, aunque consideró que ya nadie le va a creer todo lo que pueda decir porque desde un principio fue presentado como culpable, por el Ministerio Público.

“Que la Fiscalía nos de la garantía y mi cliente se va a presentar, él tiene toda la predisposición para hacerlo. Pedimos la carpeta fiscal porque necesitamos saber cuáles son los elementos que sustentan la imputación”, puntualizó.

Bóveda volvió a ampararse en el secreto profesional para señalar que no puede revelar dónde está Messer. Ratificó que hasta tanto no tengan conocimiento acabado de lo que existe en la carpeta de investigación, no pueden presentar a su cliente para que se enfrente a la justicia paraguaya.

