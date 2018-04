Abdo Benítez se compromete a ser un “factor de unión”

Tras el anuncio del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), del indudable triunfo de Mario Abdo Benítez, este se dirigió al público colorado y aseguró que será un factor de unión para construir un nuevo Paraguay.

“Hoy retumba no solo aquí sino en todo el mundo que la democracia en Paraguay se ve nuevamente fortalecida y me comprometo a ser un factor de unión para el futuro del Paraguay. Agradezco a mi familia que me permitió, muchas veces, vencer el desánimo”, aseveró Marito.

Enfatizó que desde hoy se acabaron las divisiones estériles en el Paraguay. “Se acabó del debate, mañana va a amanecer un Paraguay unido. Yo me voy a dedicar a unir a la República del Paraguay”.

Marito se comprometió a trabajar con honestidad, con integridad y con mucho sacrificio, de tal manera que de aquí a 5 años, cuando cumpla su mandato, pueda dejar el cargo “con la satisfacción del deber cumplido”.

Agradeció de manera especial a los jóvenes que acudieron a sufragar, a las mujeres, a los funcionarios públicos, a toda la dirigencia de la ANR, a sus correligionarios y de manera especial al líder del Movimiento Honor Colorado, el presidente Horacio Cartes “que ha trabajado por la unidad de la familia colorada.

