5 gadgets retro que reaparecieron en 2017

Nostálgico. Consolas, teléfonos y cámaras de otros tiempos volvieron a marcar presencia este año.

Con el avance de la tecnología todo cambia. En ese marco, muchos gadgets quedaron reglados al olvido y fueron reemplazados por versiones más modernas, funcionales e “inteligentes”.

Pero este año la inteligencia artificial no fue la única protagonista dentro del mundo techie. También hubo espacio para el resurgir de algunos productos vintage.

A continuación, los 5 gadgets que volvieron en 2017:

1. Consola SNES: Fue uno de los gadgets más destacados del año. La Super Nintendo Classic Edition (SNES) es una visión en miniatura de la clásica consola.

Cuenta con botones de reset, encendido y hasta la ranura para los cartuchos que en este caso es un elemento que sólo busca apelar a la nostalgia. Como novedad, tiene salida HDMI y conector micro USB, además de dos comandos.

Viene con 21 juegos preinstalados, entre los que se destacan el Super Mario World (que venía con la primera versión), The Legend of Zelda: A Link to the Past, Super Mario Kart, Super Metroid, Contra III y el inédito Star Fox 2.

2. Mini Commodore 64: Hace unos meses Retro Games Ltd anunció que lanzará, el año próximo, una versión reducida de la clásica Commodore 64.

Será un 50% más pequeña que la original, incluirá dos puertos USB, además de uno HDMI y memoria interna.

A su vez vendrá con un joystick y tendrá 64 juegos instalados entre los que se destacan Firelord y Monty Mole.

3. Cámara Polaroid: OneStep 2 está inspirada en la OneStep original, que salió al mercado en 1977. Esta nueva versión combina el diseño clásico con funciones modernas. Tiene flash, temporizador y la batería se carga por USB.

4. Nokia 3310: En 2017 volvió al ruedo el mítico celular lanzado originalmente en 2.000 y del que se llegaron a vender más de 126 millones de unidades.

Este año, en el marco de Congreso Mundial de Móviles y de la mano de la compañía HMD, regresó oficialmente una versión de aquel móvil, con algunas novedades. Si bien no se puede usar WhatsApp, es compatible con Facebook Messenger y cuenta con el navegador Opera Mini.

5. El teclado de la BlackBerry: BlackBerry lanzó el teléfono KEYone y con él volvió el teclado al smartphone, con una particularidad: tiene una función inteligente que permite programar hasta 52 accesos directos personalizados. El teclado físico se combina con una pantalla táctil de 4,5 pulgadas y resolución de 1620 x 1080 (434 PPI).

Pese a los avances tecnológicos y su arrastre demostrados con los productos actuales, la nostalgia por lo retro se dejó ver en el resurgimiento de consolas, cámaras y hasta teléfonos que eran parte del pasado, tal vez con ciertos agregados en lo que respecta a tecnología, pero sin perder su esencia clásica.

